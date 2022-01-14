Банк ВТБ готов инвестировать в строительство второго БКЗ в Петербурге

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил о намерении инвестировать в строительство нового концертного зала в Петербурге. Об этом 14 января сообщает пресс-служба городской администрации.

«У нас есть БКЗ "Октябрьский". Он замечательный, его любят петербуржцы. Но один концертный зал на пятимиллионный город – это мало», — поделился своими соображениями губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он также отметил, что контракт с инвестором на строительство концертного зала должен быть заключен уже до конца января.