В Петербурге подвели промежуточные итоги проекта «Дворник-шеринг»

В Калининском районе Петербурга подвели промежуточные итоги проекта по найму горожан для уборки улиц «Дворник-шеринг». Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Анатолия Повелия.

Всего с начала зимы договор на уборку улиц был заключен с 36 местными жителями.

«Некоторых «снежных помощников» коммунальщики даже приглашают на штатную работу, но многих привлекает именно свободный график», — рассказали представители городской администрации.

Напомним, проект стартовал в начале декабря 2021 года. Его участникам предлагают 150 рублей в час за уборку снега.