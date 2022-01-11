В Петербурге в среду утром ожидается туман

Утром в среду, 12 января, в Петербурге ожидается туман. Об этом 11 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу и области.

Видимость ночью и утром может снизиться до 500 метров. Об этом петербуржцев предупредило ведомство посредством смс-рассылки.

Особенно густым туман будет в прибрежных зонах. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и включать противотуманные фары.