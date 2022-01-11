Из центра Петербурга за два часа вывезли снежную гору

В Центральном районе Петербурга коммунальным службам удалось за два часа вывезти гору снега. Об этом 11 января сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству.

Куча снега образовалась ночью на пересечении улицы Черняховского и Транспортного переулка. Днем на место выехали представители ГУЖА, собравшие целую комиссию по вопросу некачественной уборки снега.

«Вал снега под вывоз был некорректно сформирован представителями привлечённой компании. В течение суток вал будет вывезен. Компании указано на ошибочность и недопустимость подобных действий», — рассказали представители ведомства.