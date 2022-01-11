Транспондер петербургской ЗСД подорожает впервые за семь лет

Транспондер Западного скоростного диаметра Петербурга подорожает впервые за семь лет. Об этом 11 января сообщает пресс-служба компании «Магистраль северной столицы».

Стоимость транспондер поднимется с 1000 до 1500 рублей уже в январе 2022 года. Также его можно взять в аренду — ежемесячная стоимость составит 100 рублей. Отмечается, что рост стоимости станет первым с 2015 года, когда транспондеры только поступили в продажу.

Приобрести девайс можно в Центре продаж и обслуживания клиентов, у кассира в пунктах оплаты на ЗСД, а также через сервис доставки iGooods.