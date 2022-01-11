В Петербурге произошли кадровые перестановки в ГУ МВД

После визита московских коллег в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области произошли кадровые перестановки. Об этом 11 января сообщает «Фонтанка».

По информации журналистов, глава Красносельского УМВД Денис Данилевич назначен на руководящий пост Кронштадского ОМВД.

Проверка коллег из Москвы прошла в декабре 2021 года. Еще до момента ее завершения руководитель регионального отдела Роман Плугин подписал приказ о санкциях в отношении 18 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Также в конце ноября прошлого года свой пост покинул начальник управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексей Семёнов. По неподтвержденным данным, у него возник конфликт с Плугиным.