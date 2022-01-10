На севере Петербурга маршрут от Арцеуловской аллеи до «Комендантского проспекта» усилили новым автобусом

В Приморском районе Петербурга комитет по транспорту решил усилить маршрут от Арцеуловской аллеи до «Комендантского проспекта» новым автобусом №127М. Об этом 10 января сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Автобус вышел на маршрут уже с понедельника, 10 января. Причиной введения нового маршрута стали многочисленные просьбы местных жителей.

Так, новый автобус будет курсировать с интервалом 10-15 минут. При этом привычный маршрут №127 не изменит интенсивность движения.

Раннее сообщалось, что из-за ремонта путей в ходе программы модернизации инфраструктуры городского электротранспорта будут скорректированы трамвайные маршруты №10, 27, 65.