В Петергофе коммунальные службы очистили от снега и льда более 200 домов

В Петродворцовом районе Петербурга коммунальные службы за новогодние праздники сотрудники коммунальных служб очистили от снега и наледи крыши 218 домов. Об этом 10 января сообщает пресс-служба районной администрации.

Для работ были привлечены штатные кровельщики жилкомсервисов сторонние специалисты. Из 218 зданий — 26 были отмечены, как потенциально опасные.

В связи с грядущим потеплением коммунальщикам придется нарастить темпы работы по зачистке территорий и кровель. Горожан просят быть осторожнее и не заходить на территории, огороженные сигнальными лентами.