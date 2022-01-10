В состав петербургского парка «Тучков буян» войдут паркинг и фонтанный комплекс

В Петроградском районе Петербурга в проекте парка «Тучков буян» появился фонтанный комплекс и паркинг. Об этом 10 января сообщает ТАСС со ссылкой на начальницу управления информации администрации губернатора Петербурга Инну Карпушину.

«Проект парка "Тучков буян" находится в разработке. Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачева. В планах - обустройство парка с фонтанным комплексом. Также предусмотрена реконструкция набережной на протяжении от Биржевого до Тучкова моста», — рассказала начальница ведомства.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что городские власти решили вернуться к первоначальному плану и построить на месте парка судебный квартал.