Жители центрального района Петербурга жалуются на регулярные прорывы

В Адмиралтейском районе Петербурга местные жители продолжают жаловаться на непрекращающиеся круглый год прорывы.

«Прорыв на перекрёстке Курляндской и Дровяной. Три года живу, три года в этом месте летом после испытаний и зимой в рабочем порядке раза по два, по три», — посетовал один из жителей района.

С проблемой ветхого трубопровода сталкиваются и жители других районов Северной столицы. Несмотря на попытки решить проблему, она настигает петербуржцев вновь и вновь.

В конце 2021 года губернатор Петербурга Александр Беглов поручил заняться ремонтом и заменой теплосетей в Калининском и Колпинском районах, а также в Сосновой поляне. Однако прорывы происходят там и по сей день с завидной регулярностью.

Кроме того, глава города обещал нарастить темпы реконструкции теплосетей до 350 километров в год уже в ближайшие несколько лет. При этом пока речи о росте темпов не идет. Трубы ремонтируются и меняются только после очередного прорыва.