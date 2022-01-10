Беглов хвалит за уборку коммунальщиков при заваленном снегом Петербурге

Работа по уборке улиц Петербурга оценена городскими властями как удовлетворительная. Об этом 10 января сообщает Neva.Today.

Снегопады начались еще в конце ноября и с тех самых пор городскую администрацию заваливает жалобами на плохую уборку городских улиц. Губернатор Петербурга Александр Беглов еще в прошлом году «столкнулся» со снежной зимой, но и в этот раз горожане улучшений в работе коммунальных служб не заметили. Более того, их работа была оценена главой города, как «удовлетворительная». Губернатор считает, что «в целом дорожники справились с трудной задачей. В первую очередь обеспечили транзит транспорта и пешеходов». При этом он добавил, что разделяет недовольство горожан.

В начале декабря, после первых снегопадов, властям удалось справится с горами снежных масс, однако позже ситуация снова вышла из под контроля. Сейчас снег блокирует не только улицы на окраинах, но даже в историческом центре.

При этом Беглов считает виновными в сложившейся ситуации управляющие компании и автомобилистов, транспортные средства которых перекрывают проезд снегоуборочной технике.

Петербуржцы отмечают, что в некоторых районах речь идет даже не о плохой уборке, а о ее полном отсутствии.