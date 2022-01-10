За время праздников в петербургские больницы из-за падений доставляли по 20 человек в день

В Петербурге во время новогодних праздников в больницы ежедневно доставляли по 20 человек, пострадавших в результате падений. Об этом 10 января сообщает Neva.Today со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

Петербуржцев и гостей города привозили в больницы с переломами, ушибами и растяжениями. Причиной стала неудовлетворительная уборка городских улиц. Тротуары после температурных качелей оказались покрытыми наледью, которую сотрудники коммунальных служб убирать не успевают.

Отмечается, что губернатор Петербурга Александр Беглов все праздники хранит молчание по этому поводу. При этом в конце этого года он заявлял, что коммунальные службы отлично справляются с работой, и обвинил в ненадлежащей уборке автовладельцев.