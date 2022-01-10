В Петербурге обновлен рекорд по выпавшему снегу

В Северо-Западном регионе зафиксирован новый рекорд по выпавшему снегу. Об этом 10 января сообщает на своей странице в социальной сети Facebook ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Данные городской метеостанции свидетельствуют о том, что высота снежного покрова впервые с начала зимы достигла 37 см. До этого максимум фиксировался 7 и 9 января, тогда он составил 36 см.

«Обновилось достижение и в Ленинградской области, там, в Лодейном Поле, снежный покров, также впервые с начала зимы, подрос до 66 см. Догнал по снегу Лодейное Поле город Тихвин, там снежный покров также достиг 66 см», — рассказал подписчикам синоптик.