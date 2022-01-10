В Петербурге продлили выставку орхидей и бромелий в Ботаническом саду

В Петроградском районе Петербурга в Ботаническом саду Петра Великого продлили выставку орхидей и бромелий. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на группу сада в социальной сети «ВКонтакте».

Выставка «Осколки радуги» по многочисленным просьбам петербуржцев продолжит свою работу до 16 января. Посмотреть на орхидеи и бромелии можно в составе экскурсионных групп, которые будут набираться по мере подхода посетителей с 11:00 до 16:30.

Также для экскурсий доступны Тропический и Субтропический оранжерейные маршруты. Все они рассчитаны на посетителей старше четырех лет.