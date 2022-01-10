В центре Петербурга открылась выставка о дореволюционном быте

В Центральном районе Петербурга открылся мемориальный музей «Разночинный Петербург», в котором можно познакомиться с российским дореволюционным бытом на выставке «Город за фасадом». Об этом 10 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В экспозиции представлены предметы подросткового и дамского гардеробов конца XIX века, в том числе современный по тем временам складной зонт.

«Здесь на одной из спиц имеется клеймо, выполненное, предположительно, белой эмалью. Написано "Chic" — это шик. Ну, то есть как торговая марка. Рядом клеймо "K&R" — предприниматели, которые в 1897 году запатентовали складную конструкцию зонта вместе со спицами, с фиксатором и натяжным полотном», — рассказал историк и владелец представленной коллекции Никита Оводков.