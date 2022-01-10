На юго-востоке Петербурга до конца января закрыто движение трамваев по улице Коллонтай

В Невском районе Петербурга до конца января закрыто движение трамваев по улице Коллонтай. Об этом 10 января сообщает телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Изменения движения, в связи с ремонтом путей, затронут трамвайные маршруты № 10, 27, 65. Движение по улице Коллонтай и проспекту Солидарности до улицы Подвойского закрывается с понедельника.

На период ремонтных работ на маршрут будт запущены дополнительные автобусы №4М и троллейбусы №33. Интервал их движения сократится до 12-13 минут в пиковые часы и 20 в остальное время.