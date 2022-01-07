Новый корпус детской больницы №2 на Васильевском острове готов к вводу в эксплуатацию

В Василеостровском районе Петербурга завершилось строительство нового корпуса детской больницы №2 Святой Марии Магдалины. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Комитета по строительству.

Новый корпус располагается на 1-й линии В.О. Необходимая документация о вводе объекта в эксплуатацию получена. Вместе с новым корпусом больница сможет разместить до 511 пациентов.

Больница работает в четырех направлениях: кардиологии, ревматологии, нефрологии, аллергологии. Теперь под каждое из отделений выделен отдельный этаж.