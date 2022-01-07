В Петербурге отменен ежегодный фестиваль «Рождественская звезда»

Из-за коронавируса в Петербурге отменили ежегодный фестиваль огня «Рождественская звезда». Об этом 7 января сообщает организатор мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».
Мероприятие было отменено из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в городе. Информация об отмене шоу не поступала до последнего.
«Информация, распространяемая в Интернете, является ошибочной и не была предоставлена организаторами», — рассказали представители мероприятия.
Фестиваль традиционно проводится на стрелке Васильевского острова. В прошлом году шоу впервые прошло в онлайн-формате.