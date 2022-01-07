Жителям Васильевского острова мешают спать снегоуборщики

В Василеостровском районе Петербурга жители жалуются на шум снегоуборочной техники. Об этом 7 января сообщает Neva.Today со ссылкой на группу «Живем на Васильевском» в социальной сети «ВКонтакте».

Люди жалуются, что шум стал невыносимым как раз в канун Рождества. Теперь жители острова не могут уснуть даже в берушах.

«И они (снегоубороная техника - прим.ред.) совершенно не стесняются греметь кузовами, ковшами и этим сигналом, когда сдают назад. И происходит это и днем, и ночью, в любое время, как им захочется», — рассказывают недовольные граждане.

Жителям острова ответил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, убрать снег, который навалило с ноября месяца, невозможно за одни стуки. При этом жители отмечают, что уборки нет не то что один день, а по несколько суток. Несмотря на это, прошлом месяце глава города отчитался о полной победе над сугробами в Северной столице, в неудачах же он почему-то решил обвинить автовладельцев, которые заставили своими транспортными средствами дворы и тем самым помешали уборке снега.