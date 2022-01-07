Невский и Приморский районы Петербурга больше всех пострадали от мусорных завалов

Стало известно, какие районы Петербурга больше всего пострадали от завалов мусора. Об этом 7 января сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу «Невского экологического оператора».

Хуже всего с вывозом мусора обстояли дела в Невском и Приморском районах Северной столицы.

«На данных территориях мы максимально усилили работу с привлечением дополнительных единиц техники, также все больше мобильных бригад выходит на зачистку дворов. Экологический оператор собственными силами помогает генподрядчику с вывозом ТКО», — рассказали представители регионального оператора.

Также, по их словам, график уборки задерживается из-за большого количества мусора, который не успевает разгружать спецтехника. Оператор продолжает принимать жалобы от горожан.

Несмотря на это, власти Петербурга уже почему-то не в первый раз публикуют новости об успехах в уборке мусора, хотя жители с этим явно не согласны. Губернатор Александр Беглов должен был наладить сбор и вывоз мусора в рамках реформы. Однако ее результаты и спустя неделю оставляют желать лучшего.