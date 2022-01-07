В пятницу в Петербурге ожидаются морозы до -11 градусов

В Петербурге на Рождество ожидаются снег и морозы до -11 градусов. Об этом 7 января на своей странице в социальной сети Facebook сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что в ближайшие дни погода в регионе будет определяться тыловой частью обширного циклона, следующего на восток.

«В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт кратковременный снег. Ветер будет северо-западным, со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — рассказал своим подписчикам синоптик.