Петербургский пенсионер строит во дворе снежную копию Спаса на Крови

В Приморском районе Петербурга местный пенсионер возводит во дворе снежную копию храма Спаса на Крови. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Снежной скульптурой пенсионер Владимир Кузьмин занимается уже не первый год. В этом году он решил смастерить из снега во дворе своего дома на Лакском шоссе одну из главных городских достопримечательностей. Мужчина уже закончил строительство и приступил к покраске своей работы.

Осложняет работу мастера только непредсказуемая погода. В прошедшие три дня скульптура так и норовила подтаять, однако сейчас, судя по прогнозам, реплика может простоять довольно долго.