В центре Петербурга спуск в подземный переход превратился в ледяной каток

В Центральном районе Петербурга спуск в подземный переход у станции Гостиный двор превратился в ледяной каток. Об этом 7 января сообщает «Питерские заметки».

В сети появились видеозаписи, на которых видно, как молодежь радостно катается на спуске стоя, а кое-кто даже на животе.

Взрослые горожане при этом восторга не разделяют. Они отметили, что спуск стал травмоопасным, особенно для людей пожилого возраста и просят коммунальные службы немедленно решить вопрос.