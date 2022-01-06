Из Петербурга за стуки вывезли более 45 тыс. кубометров мусора

За прошедшие сутки из Петербурга вывезли 45,1 тысяч кубометров мусора. Об этом 6 января сообщает пресс-служба АО «Невский экологический оператор».
Представители компании предоставили отчет, по которому в девяти районах полностью отсутствуют жалобы на своевременность вывоза бытовых отходов с контейнерных площадок.
«На данных территориях мы максимально усилили работу с привлечением дополнительных единиц техники, также всё больше мобильных бригад выходит на вывоз ТКО и уборку контейнерных площадок. Экологический оператор собственными силами помогает генподрядчику с вывозом ТКО», — рассказали представители компании на своих страницах в социальных сетях.