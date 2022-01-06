В честь Рождества Дворцовый мост украсили праздничной подсветкой

В Центральном районе Петербурга Дворцовй мост украсила праздничная подсветка к православному Рождеству. Об этом 6 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

На мосту установлены более 600 экономичных светодиодных светильников с дистанционным управлением, которые работают в динамичном режиме с «переливами».

«В Петербурге всегда широко и ярко отмечалось Рождество Христово. Это один из любимых праздников жителей нашего города. В храмах проходят торжественные богослужения. Для нас важно создать особую атмосферу и в украшении города. Благодаря современным решениям архитектурно-художественная подсветка главных достопримечательностей подчеркивает праздничный облик Петербурга», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.