В Петербурге появится новый общественный маршрут от «Нарвской» до «Балтийской»

Новый автобусный маршрут №205 от станции метро «Нарвская» до «Балтийской» запустят в Петербурге с 1 июня 2022 года. Об этом 6 января сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

«От "Балтийской" автобусы будут следовать по улице Розенштейна и Ивана Черных. От "Нарвской" маршрут пройдет по проспекту Стачек, улице Швецова, Лермонтовскому проспекту, Балтийской улице и улице Шкапина», — рассказали представители комтранса.

По многим из этих улиц транспорт до сих пор не ходил, поэтому кроме запуска автобусов к первому числу понадобится установить новые остановки.

Кроме того, уточняется, что данный маршрут будет работать только по будним дням с 5:30 до 0:00 с интервалом в 11-12 минут в пиковые часы и 15-18 минут в остальные.