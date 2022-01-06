В Ленобласти высота снежного покрова достигла 64 см

Максимальная высота снежного покрова зафиксирована зафиксирована в четверг в Ленинградской области. Об этом 6 января сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в Лодейном Поле высота снежного покрова за сутки выросла до 64 сантиметров, в то время как в Петербурге в связи с потеплением снег подтаял и стал на сантиметр меньше.

«Оттепель "съела" снежный покров, он уменьшился на 1 см и теперь составляет 30 см. Это немного меньше рекордного значения нынешней зимы, установленного в первый день наступившего 2022 года и составлявшего 32 см», — рассказал своим подписчикам в социальной сети Facebook метеоролог.