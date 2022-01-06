Улицы Петербурга очистят от снега перед Рождеством

На улицы Петербурга накануне Рождества вышли 1079 единиц техники и 1137 дворников. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

«Дорожные предприятия комитета по благоустройству прометают проезжую часть и тротуары, сгребают свежевыпавший снег, освобождая дороги для автомобилей и пешеходов, формируют валы и продолжают вывоз снежных масс», — рассказали представители ведомства.

Также, по словам чиновников, особенное внимание уделяется территориям у храмов, церквей и рождественских ярмарок.

«Территории зелёных насаждений сегодня приводят в порядок ещё 73 машины и 511 специалистов садово-парковых предприятий», — отметили в комблаге.

Перед Новым годом губернатор Петербурга Александр Беглов говорил о необходимости более тщательной уборки города во время новогодних праздников. Однако жители до сих про продолжают жаловаться на уборку снега.