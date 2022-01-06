Отопление в дома на юго-востоке Петербурга вернули досрочно

В Невском районе Петербурга, после завершения ремонтных работ по замене аварийного участка теплотрассы, в дома вернули тепло раньше установленного срока. Об этом 6 января сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Петербурга».

Отопление вернули в дома около 14:00. Ранее сообщалось, что ранее обещали тепло вернется в дома к 20:00. Аварийный участок был теплотрассы был обнаружен накануне вечером. Рабочие решили не дожидаться прорыва и приступили незамедлительно его замене.

Напомним, в результате работ без отопления остались около 50 домов микрорайона Ржевка - Пороховые.