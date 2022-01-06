В 2022 году в Петербурге построят семь заправок с природным газом

В Петербурге в 2022 году могут построить сразу семь заправок с природным газом. Об этом 6 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Инвесторам, реализующим проекты по строительству и вводу заправок [природным газом], из федерального бюджета будут предоставляться субсидии на компенсацию части затрат. На субсидии в 2022 году предусмотрено 252 млн рублей, в том числе 98 млн рублей - средства федерального бюджета, 153 млн рублей - средства бюджета Санкт-Петербурга. В 2022 году в Санкт-Петербурге планируется ввести семь заправок природным газом», — рассказали представители городского правительства.

В конце 2021 года в Северной столице насчитывалось 15 газовых заправок. Так, Минпромторг РФ, правительство Петербурга, «Камаз» и «Газпром» подписали соглашение, по которому общественный городской транспорт в 2021-2023 году будет переведен на природный газ в качестве топлива.