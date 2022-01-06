Коммунальные службы Петербурга не справляются с уборкой снега

Петербург завалило снегом. Городские коммунальные службы не справляются с уборкой улиц от снега. Об этом 6 января сообщает «Фонтанка».

В Петербурге уже третьи сутки наблюдается кратковременная оттепель. Мокрый снег с дождем стали причиной объявления в городе «желтого» уровня погодной опасности.

Однако уже завтра в городе значительно похолодает и на дороги вернется гололедица. Как отмечается, в центре города дела с уборкой обстоят намного лучше, чем на окраинах. Там машины просто застревают в снежной каше.

Находятся при этом места и в центре, где пешеходам приходится штурмовать тротуары. Особенно сложно приходится маломобильным категориям граждан и женщинам с детскими колясками.