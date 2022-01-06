С улиц Петербурга за сутки вывезли более 45 тысяч кубометров снега

За прошедшие сутки с улиц Петербурга вывезли более 45 тысяч кубометров снежных масс. Об этом 6 января сообщает телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Ночью на дороги Северной столицы вышли 1063 снегоуборочных машин, которые вывезли с улиц свыше 45,7 тысяч кубометров снега.

В настоящее время, по данным Росгидрометцентра, в городе из-за температурных перепадов действует «желтый» уровень опасности. Пешеходов и автомобилистов просят быть осторожнее.