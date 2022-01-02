Культурный форум в Петербурге может пройти с 10 по 12 ноября

В Петербурге предварительно определились с датами проведения Международного культурного форума (ПМКФ). Об этом 2 января сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

«У нас уже есть даты культурного форума 2022 года – 10-12 ноября. Мы ориентируемся на ноябрь», – рассказал вице-губернатор.

В 2021 году мероприятия были запланированы на 11 — 13 ноября, однако их пришлось отменить в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с пандемией COVID-19.