Петербуржцы возмущены переполненными мусорными площадками

В Петербурге жители нескольких районов жалуются на переполненные мусорные контейнеры. Об этом 2 января сообщает Neva.Today.

Петербуржцы высказывают свое недовольство под постом в группе «Невского экологического оператора». Также люди публикуют в сети фотографии, на которых запечатлены горы мусора уже покрытые слоем снега.

По словам горожан, мусор не вывозят уже как минимум несколько дней. Подобная ситуация возникла в ЖК «Две столицы», «Я романтик», а также Энергетиков и Дунайском проспектах.

Представители ответственной за вывоз мусора компании обещают решить проблему в самое ближайшее время и направить на проблемные адреса машины.

Горожане возмущены, что при такой халатной работе коммунальных служб, ценник на их услуги продолжает расти. Уже с 1 июля следующего года они подорожают еще на 3,5%. При этом губернатор Александр Беглов уверяет, что это значение меньше установленной нормы.