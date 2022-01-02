В Петербурге снегоуборщики не убирают сугробы с обочин

Петербургские автомобилисты отметили избирательность, с которой дорожными службами убираются городские улицы. Об этом 2 января сообщает Neva.Today.

По словам автомобилистов, снег совсем не убираю с тротуаров, куда его сваливают с проезжей части. Так, на заваленные обочины жалуются жители Комендантского проспекта.

Еще в середине декабря прошлого года губернатор Петербурга Александр Беглов отметил работу дорожных служб, которые по его мнению справляются с уборкой. Ответственность же за не убранные участки он возложил на автомобилистов, чьи транспортные средства мешают снегоуборочной технике.

Также глава города требовал от коммунальных служб до нового года полностью расчистить город от снега, чтобы петербуржцам не приходилось прыгать по сугробам в новогодние праздники. При этом множество горожан до сих пор жалуются на заваленные дворы и тротуары.