В Петербурге 2 января ожидается морозная и солнечная погода

Преимущественно солнечная и морозная погода ждет петербуржцев в воскресенье, 2 января. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе будет держаться в районе −7…−9 градусов, а в Ленобласти −6…−11 градусов.

«На смену морозному гребню антициклона, который ночью опустил температуру в Санкт-Петербурге почти до −13 градусов, придет передняя часть приближающегося с запада циклонического вихря. В такой ситуации небо будут постепенно закрывать плотные облака, до снега дело пока не дойдет», — рассказал своим подписчикам синоптик.

Также отмечается, что ветер будет дуть южный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба.