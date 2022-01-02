В Приморском районе Петербурга на дороги вышли новые автобусы

На маршрут от станции метро «Черная речка» до Зеленогорска вышли новые автобусы. Об этом сообщает пресс-служба компании АО «Третий парк».

Два новых двухдверных автобусах большого класса МАЗ-203.С45 работают на сжиженном природном газе.

Экспресс-маршрут 211Э будет запущен в рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания с 15 июля 2022 года. Для этого на него планируется запустить еще 17 аналогичных автобусов.

Похожие автобусы, но уже на компримированном газе выйдут также на маршрут №101. Предполагается, что курсировать по нему будут 24 автобуса.