В новогоднюю ночь в Петербурге родились 34 малыша

В петербургских родильных домах в новогоднюю ночь на свет появились 34 малыша. Об этом сообщили представители Смольного.

В Городском перинатальном центре появился первая в этом году петербурженка. Девочка, которую родители назвали Лизой, родилась весом 3520 граммов, а ее рост составил 52 сантиметра. Отмечается, что в данном медицинском учреждении ночью 1 января появилось больше всего младенцев. К восьми часам утра их было уже 14.

Также одной из первых в городе в акушерско-гинекологическом отделении больницы Иоанна Кронштадтского на свет появилась девочка, весом 3320 граммов и ростом 52 сантиметра. Третьей стала новорожденная из роддома № 9, весом 3400 граммов и ростом 53 сантиметра.