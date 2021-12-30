В Петербурге закончилась реконструкция станции «Технологический институт-1»

В Центральном районе Петербурга завершились работы по реконструкции станции метро «Технологический институт-1». Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба комитета по транспортной инфраструктуре.
На станции были установлены четыре новых эскалатора вместо трех старых. Специалисты изменили конструкции наклонного хода. Для этого потребовалось разобрать наружную стену вестибюля.
«Специалистам удалось сохранить и отремонтировать торшеры и решетки динамиков громкоговорителей, представляющих художественную ценность», — поделились подробностями работ представители КРТИ.
Теперь станция откроется после того, как будут оформлена необходимая документация. По подсчётам комитета, это должно произойти к февралю 2022 года.