Между Красным Селом и станциями метро «Проспект Ветеранов» и «Автово» запустят новый автобус

В Петербурге от станции метро «Проспект Ветеранов» и «Автово» с 1 июня будет запущен новый автобусный маршрут. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Новый автобусный маршрут №145Б будет повторять трассы автобусов № 145 и № 145А на отрезке дороги от пр. Стачек до Красного Села, откуда будет следовать по улицам Освобождения и Спирина. Конечной остановкой маршрута станет ЖК на Геологической улице, 75.

По маршруту будут курсировать 12 автобусов вместительностью до 80 пассажиров. Режим движения установлен с 5:30 до 00:00 с интервалами по 16-18 минут.