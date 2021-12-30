В центре Петербурга заметили нарядного Чижика-пыжика в новогодней компании

В Центральном районе Петербурга знаменитого Чижика-пыжика нарядили в новогодний костюм и «пригласили» компанию. Об этом 30 декабря сообщает «Фонатнка».

На Фонтанке рядом с Инженерным замком всеми любимый бронзовый Чижик-пыжик обзавелся новогодним костюмом и веселой компанией. На голове у него появился колпак Санта-Клауса, а рядом расставили игрушки елку, медведя и двух снеговиков. Также была добавлена праздничная подсветка.

Петербуржцы уже не в первый раз наряжают птичку. Так, в ноябре на ней появились шарф и варежки.