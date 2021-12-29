Петербургского сантехника наградили за спасение людей от ожогов в результате прорыва теплотрассы

В Петербурге наградили спасшего людей от ожогов в результате разлива кипятка сантехника. Об этом 29 декабря сообщает ЛенТВ24.

Николай Филь шагнул в кипяток, чтобы спасти прибывающих на троллейбусе людей, предупредив их об опасности, в результате получив ожоги обеих ног. 8 декабря возле остановки произошел прорыв сети теплоснабжения. Для устранения неполадок на место прибыл рабочий ЖКС №2 Выборгского района, который и стал спасителем ничего не подозревающих пассажиров.

Награду герою вручили представители Жилищного комитета Петербурга и вице-губернатор Анатолий Повелий. Филь рассказал, что довольно быстро восстановился после ожогов второй степени и не считает свой поступок героическим.