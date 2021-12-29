На севере Петербурга изменился адрес территориального отдела Комитета по транспорту

Адрес территориального отдела Комитета по транспорту на севере Петербурга изменится с 30 декабря 2021 года. Об этом 29 декабря сообщают представители ведомства.

Получить разрешение на возврат задержанного транспортного средства со штрафстоянки жители северных районов города смогут по адресу: проспект Энгельса, 38, лит. Г.

В случае эвакуации транспортного средства, для выяснения месторасположения штрафстоянки и деталей процедуры его возврата нужно позвонить по одному из двух номеров горячей линии: 680-33-22 или 680-33-33.

Территориальные отделы работают круглосуточно по следующим адресам:

Центр: 8-я советская улица, д. 31/27; Юг: проспект Ветеранов, д. 131, лит. А; Восток: Синявинская улица, д. 3, лит. А; Север: проспект Энгельса, д. 38, лит. Г.