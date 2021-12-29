Для автобусов в центре Петербурга заработал транспортный приоритет

На двух улицах в центре Петербурга заработал транспортный приоритет в рамках проекта «Зеленая волна». Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

На светофорных объектах Малой и Большой Морских улиц реализован технический приоритет проезда общественного транспорта в рамках проекта «Зеленая волна». Он призван адаптировать светофорные режимы, основываясь на данных о движении общественного транспорта и интенсивности его движения.

Специально для этого на светофорах установлены датчики, считывающие движущиеся объекты общественного транспорта с оборудованием на борту для регулировки точности расписания.