Петербуржцы продолжают натыкаться на нелегальные елочные базары

Жители Петербурга продолжают жаловаться на незаконные елочные базары. В этот раз их обнаружили в Приморском и Невском районах города. Об этом 29 декабря сообщает Neva.Today.

Несмотря на то что Смольный регулярно отчитывается перед горожанами о закрытии нелегальных точек, они продолжают появляться в разных районах города.

На глаз такой базар не отличишь от «официального». Для того чтобы понять это, петербуржцам необходимо воспользоваться сервисом Смольного, на нем отмечены все существующие легальные точки.

Бизнес-нелегалов обнаружили у станции метро «Беговая», где мужчина продавал елки из машины. Также их заметили на Октябрьской набережной, 118/4.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов неоднократно заявлял о поддержке честного бизнеса. Кроме того, в городе запрещена незаконная продажа и вырубка елок. Петербуржцы надеются, что власти займутся данным вопросом и остановят работу нелегалов.