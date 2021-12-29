На юго-востоке Петербурга открылась новая газозаправочная станция

В Невском районе Петербурга открылась новая газозаправочная станция в рамках развития инфраструктуры для экологичного общественного транспорта. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Новая газозаправочная станция АГНКС-21 введена в эксплуатацию по адресу: ул. Народная, д. 102, к. 2, стр.1. На ней оборудованы два поста для заправки. Их производительность составляет 6,6 миллионов м3 в год.

За день станция может обслуживать до 200 транспортных средств. Отмечается, что АГНКС-21 стала первой станцией в восточной части города.