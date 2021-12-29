В Петербурге открылись три новые перехватывающие стоянки

В Невском, Приморском и Пушкинском районах Петербурга появились три новых перехватывающих парковки. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

На новых парковках установлено автоматизированное парковочное оборудование, а также предусмотрены бесплатные велосипедные стоянки. 10% от общего числа мест выделены для бесплатного размещения автомобилей людей с инвалидностью

Бесплатно можно воспользоваться парковкой с 06:01 до 20:00, при этом необходимо проехать на общественном транспорте, расплатившись «Подорожником». В платном режиме стоимость размещения составит 25 рублей в час.

Перехватывающие автостоянки призваны сократить трафик в центре Петербурга. В настоящее время по всему городу работает 20 таких «перехватов».