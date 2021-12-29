В конце года в Петербурге ожидается оттепель

В Петербурге в конце этого года заметно потеплеет из-за циклона «Себастьян». Об этом 29 декабря сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Теплую и облачную погоду в Северную столицу принесет атлантический циклон. По прогнозам синоптиков, в среду в городе ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер будет дуть южный со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до -7 градусов. Автомобилистов также просят быть осторожней — на дорогах сохраняется гололед. Атмосферное давление останется в пределах нормы и покажет около 760 миллиметров ртутного столба.