В Петербурге закрывают несогласованные елочные базары

Власти Петербурга пристально следят за продажей праздничных елей в городе. Сегодня в ходе рейда закрыли нелегальную точку у метро «Чернышевская». Об этом 26 декабря сообщает администрация Центрального района.

Точка у станции метро «Чернышевская» была закрыта, а деревья выставленные на продажу конфискованы.

Всего на неделе было проведено два подобных рейда. По их результатам были составлены четыре административных протокола. Также на соблюдение коронавирусных норм были проверены 47 объектов торговли, из них протоколы составили на три.