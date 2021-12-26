  • 27 Декабрь 2021
USD 25.12.2021 73.1886 -0.1697
USD ММВБ 00:05 73.3249  
EUR 25.12.2021 82.9300 -0.1923
EUR ММВБ 00:05 82.9683  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге закрывают несогласованные елочные базары

Автор:


© Фото: baltphoto

Темы дня

За неделю в городе провели два рейда.

Власти Петербурга пристально следят за продажей праздничных елей в городе. Сегодня в ходе рейда закрыли нелегальную точку у метро «Чернышевская». Об этом 26 декабря сообщает администрация Центрального района. 

Точка у станции метро «Чернышевская» была закрыта, а деревья выставленные на продажу конфискованы. 

Всего на неделе было проведено два подобных рейда. По их результатам были составлены четыре административных протокола. Также на соблюдение коронавирусных норм были проверены 47 объектов торговли, из них протоколы составили на три.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек
    06.12.21
    5 лайфхаков написания резюме на английском
    03.12.21
    Как правильно выбрать квартиру в Санкт-Петербурге?
    29.11.21
    ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев
    26.11.21
    АБН: Трансформация бизнеса России за 20 лет
    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»
    19.11.21
    Как защитить бытовую технику от колебаний напряжения?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram