В Петербурге в 2022 году закупят полтора миллиона тест-полосок для глюкометров

В 2022 году в Петербурге закупят в три раза больше тест-полосок для глюкометров по федеральной и региональной льготе. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Александр Беглов.

С вопросом о предоставлении тест-полосок для диабетиков обратилась петербурженка. Она рассказала главе города, что тестов в аптеках очень мало и они почти моментально заканчиваются.

Беглов рассказал, что уже в 2022 году на эти цели будет выделено средств на полтора миллиона тест-полосок, что втрое превышает нынешние объемы.